Виталий Королев поручил включить "Волга-центр" в турпроект для школьников

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вместе со школьниками осмотрел научно-популярную выставочную площадку "Волга-центр", по итогам визита он предложил включить посещение центра в региональный познавательный проект "Нас пригласили во Дворец и РМИ", сообщает пресс-служба регправительства.

Глава области и ребята из Кимр, Калязина и Кашина приняли участие в мастер-классе по созданию элементов для выставки, а затем осмотрели интерактивный макет участка Волги от Твери до Рыбинска. Его длина составляет 60 метров, а площадь – 170 квадратных метров.

Всего на макете в деталях будут воссозданы восемь старинных городов – Тверь, Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск. Посетители смогут увидеть, как в них сменяются день и ночь, а по Волге движутся речные суда; услышать имитацию звуков колокольного звона и городского шума; понаблюдать за жизнью около 5 тысяч персонажей.

Юные гости выставки узнали много нового о родных городах и истории Тверской области от главы региона. Королев рассказал ребятам о происхождении названия "Волга" и особенностях реки, путешествии купца Афанасия Никитина в Индию, строительстве моста через реку в Твери, а также Ржевской битве, проходившей на берегу Волги.

"Сегодня с ребятами посетили уникальную выставку в “Волга-центре”. Она показывает историю и культуру нашего Тверского края. Здесь представлены наши города Кимры, Калязин и Кашин. Узнать о них подробнее интересно, как с исторической, так и с культурной точки зрения. Впечатления совершенно замечательные", – приводит слова главы региона пресс-служба регправительства.

По поручению главы региона у центра будет обустроена безопасная и удобная для экскурсионных групп парковочная зона.

"Я обратил внимание, что необходимо обязательно организовать парковочное пространство. Уже есть наработки для создания минимум двух специальных парковок для больших автобусов. Вопрос будет решен", – подчеркнул Королев.

Кроме того, решением руководителя области посещение "Волга-центра" станет льготным для многодетных семей и семей участников СВО.

Над созданием макета четыре года трудилось более 100 человек. Работа еще не завершена, ожидается, что экспозицию пополнит макет Твери. Этот вопрос поднимался Королевым полгода назад во время общения с руководством выставки. Тогда была достигнута договоренность о создании мини-копии областной столицы.

Макет дополняет экспозиция, подготовленная научной группой и художниками. Историю городов гости выставки смогут узнать через инфографику и рисунки, подлинные исторические предметы, мультимедийные и интерактивные экспонаты.