Рейтинг@Mail.ru
Виталий Королев поручил включить "Волга-центр" в турпроект для школьников - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:03 04.05.2026
Виталий Королев поручил включить "Волга-центр" в турпроект для школьников

Королев поручил добавить "Волга-центр" в проект "Нас пригласили во Дворец и РМИ"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВременно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев утвердил концепцию отдыха детей
Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев утвердил концепцию отдыха детей - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев утвердил концепцию отдыха детей
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев вместе со школьниками осмотрел научно-популярную выставочную площадку "Волга-центр", по итогам визита он предложил включить посещение центра в региональный познавательный проект "Нас пригласили во Дворец и РМИ", сообщает пресс-служба регправительства.
Глава области и ребята из Кимр, Калязина и Кашина приняли участие в мастер-классе по созданию элементов для выставки, а затем осмотрели интерактивный макет участка Волги от Твери до Рыбинска. Его длина составляет 60 метров, а площадь – 170 квадратных метров.
Всего на макете в деталях будут воссозданы восемь старинных городов – Тверь, Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск. Посетители смогут увидеть, как в них сменяются день и ночь, а по Волге движутся речные суда; услышать имитацию звуков колокольного звона и городского шума; понаблюдать за жизнью около 5 тысяч персонажей.
Юные гости выставки узнали много нового о родных городах и истории Тверской области от главы региона. Королев рассказал ребятам о происхождении названия "Волга" и особенностях реки, путешествии купца Афанасия Никитина в Индию, строительстве моста через реку в Твери, а также Ржевской битве, проходившей на берегу Волги.
"Сегодня с ребятами посетили уникальную выставку в “Волга-центре”. Она показывает историю и культуру нашего Тверского края. Здесь представлены наши города Кимры, Калязин и Кашин. Узнать о них подробнее интересно, как с исторической, так и с культурной точки зрения. Впечатления совершенно замечательные", – приводит слова главы региона пресс-служба регправительства.
По поручению главы региона у центра будет обустроена безопасная и удобная для экскурсионных групп парковочная зона.
"Я обратил внимание, что необходимо обязательно организовать парковочное пространство. Уже есть наработки для создания минимум двух специальных парковок для больших автобусов. Вопрос будет решен", – подчеркнул Королев.
Кроме того, решением руководителя области посещение "Волга-центра" станет льготным для многодетных семей и семей участников СВО.
Над созданием макета четыре года трудилось более 100 человек. Работа еще не завершена, ожидается, что экспозицию пополнит макет Твери. Этот вопрос поднимался Королевым полгода назад во время общения с руководством выставки. Тогда была достигнута договоренность о создании мини-копии областной столицы.
Макет дополняет экспозиция, подготовленная научной группой и художниками. Историю городов гости выставки смогут узнать через инфографику и рисунки, подлинные исторические предметы, мультимедийные и интерактивные экспонаты.
Увеличение количества и разнообразия точек притяжения для путешественников отвечает целям нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
 
Тверская областьТверьВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала