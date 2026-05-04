Shaman заработает более четырех миллионов рублей за концерт в Королеве

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Shaman) может заработать более четырех миллионов рублей за концерт в подмосковном Королеве, подсчитало РИА Новости, изучив стоимость билетов.
Shaman даст концерт в Центральном дворце культуры имени Калинина в Королеве 7 мая.
По данным РИА Новости, концертный зал площадки вмещает около 800 зрителей. Цены на билеты стартуют с отметки в три тысячи рублей - это места на дальних рядах балкона. Стоимость билетов в партере варьируется от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.
В случае если Shaman соберет полный зал, выручка от продажи билетов составит более 4,4 миллиона рублей - без учета расходов на проведение концерта. За несколько дней до концерта уже продано 82% всех билетов.
Shaman - российский певец, автор и композитор родом из Новомосковска Тульской области. Известен своими хитами "Я русский", "Встанем", "Мой бой", "Моя Россия" и другими. В 2024 году был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2025 году представил Россию на возрожденном международном музыкальном конкурсе "Интервидение". По данным ВЦИОМ, на протяжении трех последних лет становился самым популярным российским исполнителем.