В России утвердили меры по борьбе с деструктивным поведением молодежи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство России утвердило комплекс мер по профилактике деструктивного поведения молодежи.
- Комплекс мер включает 41 системное мероприятие по шести приоритетным направлениям, среди которых — мониторинг активности молодежи в интернете.
- Особое внимание будет уделяться мониторингу контента в интернете и созданию медиапроектов, направленных на продвижение традиционных ценностей, вопросам кибербезопасности и противостоянию угрозам, которым подвергается молодежь.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российское правительство утвердило ряд мер, направленных на предотвращение деструктивного поведения молодежи, сообщила пресс-служба Росмолодежи.
В сообщении переданы слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова о том, что утвержденный набор мер создаст системный подход к защите молодежи от вредных влияний. Он отметил, что президент Владимир Путин поставил задачу усилить профилактические меры для предотвращения преступности среди детей и подростков.
Гуров подчеркнул, что благодаря новому документу будут объединены усилия государства и общества для эффективной профилактической деятельности, которая учитывает современные вызовы, включая воздействие цифровой среды.
Созданием комплекса мер занимались 18 федеральных ведомств и организаций, среди которых Министерство обороны России, МВД, Министерство просвещения, а также более 70 регионов страны.
Как уточнил Гуров, документ включает 41 системное мероприятие, которое фокусируется на шести приоритетных направлениях: межведомственное взаимодействие, кадровое, организационно-инфраструктурное и методическое обеспечение, работа с ключевыми целевыми группами детей и молодежи, запуск всероссийских проектов и программа мониторинга молодежной активности в интернете.
В Росмолодежи подчеркнули, что особое внимание будет уделено наблюдению за интернет-контентом и созданию медиаинициатив, направленных на продвижение традиционных ценностей, а также вопросам кибербезопасности и защите от угроз, которым подвергается молодежь.
В ведомстве заверили, что для успешного внедрения комплекса мер и дальнейшего совершенствования системы профилактики деструктивного поведения будет осуществляться мониторинг полученных результатов и их детальный анализ.
24 октября 2025, 23:58