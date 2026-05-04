14:01 04.05.2026
Нарколог рассказал, может ли появиться зависимость от кофе

Нарколог Шуров: зависимость от кофе — это казуистика, очень редко встречается

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Чашка кофе
Чашка кофе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Психиатр-нарколог Василий Шуров сообщил, что кофе вызывает зависимость в редких случаях, поскольку является всего лишь легким стимулятором.
  • По словам эксперта, кофе работает как обманка для организма, помогающая чуть дольше работать, но потом усталость будет ощущаться сильнее.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кофе вызывает зависимость в редких случаях, поскольку является всего лишь легким стимулятором, сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров.
"Зависимость именно от кофе — это скорее казуистика, очень редко встречается в практике, потому что там аддиктогенный потенциал минимальный. Кофе бодрит, взаимодействует с аденозиновыми рецепторами, сигнализирующими об усталости", - сказал психиатр информационному порталу РИАМО.
Эксперт объяснил, что кофе работает как обманка для организма, помогающая чуть дольше работать, но потом усталость будет ощущаться сильнее. Он также отметил, что чай и кофе являются по своей сути легкими стимуляторами, приемлемыми в обществе.
Приготовление кофе - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Эксперт объяснил влияние кофе на организм
29 апреля, 20:38
 
