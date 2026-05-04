Нарколог рассказал, может ли появиться зависимость от кофе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Психиатр-нарколог Василий Шуров сообщил, что кофе вызывает зависимость в редких случаях, поскольку является всего лишь легким стимулятором.
- По словам эксперта, кофе работает как обманка для организма, помогающая чуть дольше работать, но потом усталость будет ощущаться сильнее.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Кофе вызывает зависимость в редких случаях, поскольку является всего лишь легким стимулятором, сообщил психиатр-нарколог Василий Шуров.
"Зависимость именно от кофе — это скорее казуистика, очень редко встречается в практике, потому что там аддиктогенный потенциал минимальный. Кофе бодрит, взаимодействует с аденозиновыми рецепторами, сигнализирующими об усталости", - сказал психиатр информационному порталу РИАМО.
Эксперт объяснил, что кофе работает как обманка для организма, помогающая чуть дольше работать, но потом усталость будет ощущаться сильнее. Он также отметил, что чай и кофе являются по своей сути легкими стимуляторами, приемлемыми в обществе.
