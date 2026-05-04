Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора. Архивное фото

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора

В ВОЗ рассказали, как избежать укуса клеща

Краткий пересказ от РИА ИИ Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клещей.

После пребывания на открытом воздухе важно осмотреть себя, детей и домашних животных, а при обнаружении клещей — немедленно удалить их.

Людям, работающим на открытом воздухе, следует проконсультироваться с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чтобы избежать укусов клещей, следует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, рассказали РИА Новости в российском офисе ВОЗ.

ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки), выбирать одежду светлых тонов и использовать репелленты от насекомых", — объяснили там.

Вернувшись с открытого воздуха, нужно осмотреть себя, детей и домашних животных, а при обнаружении клещей — немедленно удалить их.

"Людям, работающим на открытом воздухе, следует принимать дополнительные меры защиты. Проконсультируйтесь с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита", — добавили в ВОЗ.