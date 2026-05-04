В ВОЗ рассказали, как избежать укуса клеща
02:25 04.05.2026 (обновлено: 12:15 04.05.2026)
В ВОЗ рассказали, как избежать укуса клеща

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма в лаборатории Роспотребнадзора. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, чтобы обезопасить себя от укусов клещей.
  • После пребывания на открытом воздухе важно осмотреть себя, детей и домашних животных, а при обнаружении клещей — немедленно удалить их.
  • Людям, работающим на открытом воздухе, следует проконсультироваться с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чтобы избежать укусов клещей, следует носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности, рассказали РИА Новости в российском офисе ВОЗ.
"ВОЗ рекомендует проявлять осторожность, находясь на открытом воздухе: избегать высокой травы и густой растительности, оставаться на открытых тропах. Следует носить одежду с длинными рукавами и брюки (заправленные в носки), выбирать одежду светлых тонов и использовать репелленты от насекомых", — объяснили там.
Вернувшись с открытого воздуха, нужно осмотреть себя, детей и домашних животных, а при обнаружении клещей — немедленно удалить их.
"Людям, работающим на открытом воздухе, следует принимать дополнительные меры защиты. Проконсультируйтесь с медицинским работником по поводу вакцинации против клещевого энцефалита", — добавили в ВОЗ.
По данным Роспотребнадзора, в этому году прививку от клещевого энцефалита сделали уже более 1,6 миллиона россиян. С начала теплого сезона из-за укусов клещей к медикам обратились свыше 18 тысяч человек.
