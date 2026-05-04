Фильм "Дьявол носит Prada 2" возглавил кинопрокат в СНГ за уикенд - РИА Новости, 04.05.2026
01:26 04.05.2026
Фильм "Дьявол носит Prada 2" возглавил кинопрокат в СНГ за уикенд

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сиквел культового фильма "Дьявол носит Prada" с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй возглавил кинопрокат в странах СНГ без учета России и Белоруссии, заработав 132 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второе место поднялся "Коммерсант" с Александром Петровым: он заработал в прокате за уикэнд, в том числе в РФ, 98,8 миллиона рублей за уикенд.
На третьей строчке оказался фильм "Ангелы Ладоги" о советских спортсменах, которые в годы войны спасали жителей блокадного Ленинграда. Фильм заработал 92,7 миллиона рублей.
Еще одна военная драма - "Семь верст до рассвета" с Федором Добронравовым в главной роли - стала четвертой, заработав за уикенд 62,2 миллиона рублей.
Пятерку лидеров замыкает "Ждун 2" со сборами 58 миллионов рублей.
КультураРоссияБелоруссияЛенинградАлександр ПетровЭнн ХэтэуэйФедор ДобронравовСНГ
 
 
