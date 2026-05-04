В Калининграде нашли тела двух женщин и трехлетнего ребенка

- В Калининграде обнаружены тела двух женщин и трехлетнего ребенка.
- По данному факту возбуждено уголовное дело.
КАЛИНИНГРАД, 4 мая – РИА Новости. Тела двух женщин и трехлетнего ребенка обнаружены в Калининграде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Обнаружены тела женщины 70 лет, ее дочери 41 года и трехлетнего мальчика. <...> Пожилая женщина с шизофренией", - сказал источник.
Он также сообщил, что найдена предсмертная записка.
В управлении регионального СУСК сообщили РИА Новости, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
"Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования уголовного дела", - сказала собеседница агентства в пресс-службе регионального СУСК.