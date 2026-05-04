В Калининграде нашли тела двух женщин и трехлетнего ребенка

КАЛИНИНГРАД, 4 мая – РИА Новости. Тела двух женщин и трехлетнего ребенка обнаружены в Калининграде, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.



"Обнаружены тела женщины 70 лет, ее дочери 41 года и трехлетнего мальчика. <...> Пожилая женщина с шизофренией", - сказал источник.



Он также сообщил, что найдена предсмертная записка.