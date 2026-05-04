13:54 04.05.2026 (обновлено: 14:31 04.05.2026)
Умер экс-солист группы "Земляне"

© Фото : соцсети Юрия ЖучковаЮрий Жучков
БАРНАУЛ, 30 апр — РИА Новости. Бывший солист группы "Земляне" Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет, сообщил его коллега, певец и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев.
"На 68-м году жизни умер легендарный барнаульский рок-музыкант, солист группы "Земляне" (1986-1992) Юрий Александрович Жучков", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Музыкант скончался два дня назад. Похороны пройдут 6 мая в его родном Барнауле.
Жучков родился 26 сентября 1958 года. Учился в музыкальной школе по классу баяна и в Институте культуры. В 1986 году начал работать в группе "Земляне". После того как группа распалась, вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".
 
