Умер экс-солист группы "Земляне"

БАРНАУЛ, 30 апр — РИА Новости. Бывший солист группы "Земляне" Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет, сообщил его коллега, певец и участник команды КВН "Дети лейтенанта Шмидта" Виталий Гасаев.

Музыкант скончался два дня назад. Похороны пройдут 6 мая в его родном Барнауле.

Жучков родился 26 сентября 1958 года. Учился в музыкальной школе по классу баяна и в Институте культуры. В 1986 году начал работать в группе "Земляне". После того как группа распалась, вернулся в Барнаул и основал коллектив "Восточный экспресс".