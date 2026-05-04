Американский адмирал заявил об атаке Ирана на американские корабли
23:34 04.05.2026 (обновлено: 23:46 04.05.2026)
Американский адмирал заявил об атаке Ирана на американские корабли

CENTCOM: ИРИ выпустила ракеты по кораблям США в Ормузском проливе, но их сбили

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адмирал Брэд Купер заявил, что Иран якобы безуспешно пытался нанести ракетный удар по ряду гражданских судов и кораблям ВМС США в Ормузском проливе.
  • Американские военные уничтожили шесть иранских катеров и перехватили иранские крылатые ракеты и дроны, запущенные Тегераном.
  • Высокопоставленный иранский военный источник заявил, что сообщение США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер заявил, что Иран якобы безуспешно пытался нанести ракетный удар по ряду гражданских судов и кораблям ВМС США в Ормузском проливе, передает в понедельник агентство Рейтер.
Ранее армия Ирана заявила, что иранские военные сделали предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, попытавшихся пройти через Ормузский пролив.
"Иран бил по торговым судам и американским военным кораблям крылатыми ракетами… Американские военные уничтожили шесть иранских катеров и перехватили иранские крылатые ракеты и дроны, запущенные Тегераном", - передает агентство со ссылкой на Купера.
Со своей стороны, высокопоставленный иранский военный источник заявил гостелерадиокомпании Ирана, что сообщение США о потоплении нескольких иранских военных катеров не соответствует действительности.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
