Рейтинг@Mail.ru
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 04.05.2026 (обновлено: 22:59 04.05.2026)
Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

Иран связал поджог нефтяной зоны в ОАЭ с попытками США создать коридор в Ормузе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран возложил ответственность за поджог нефтяной зоны в ОАЭ на США.
  • Военный источник связал его с попытками Вашингтона создать проход для судов через Ормузский пролив.
  • В Тегеране заявляли о предупредительных выстрелах в сторону американских кораблей и отрицали планы нападения на нефтяные объекты.
ТЕГЕРАН, 4 мая — РИА Новости. За поджогом нефтяной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах стоят американские военные, заявил гостелерадиокомпании IRIB военный источник в Тегеране.
Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив. Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Трамп пригрозил стереть иранцев с лица земли
Вчера, 20:09
Ранее сегодня власти ОАЭ обвинили исламскую республику в атаках на нефтяную зону в Фуджейре, подчеркнув, что оставляют за собой право ответить на нападение. Минобороны страны заявило о перехвате 12 баллистических и трех крылатых ракет, а также четырех беспилотников.
Мировые цены на топливо сразу отреагировали на эти сообщения, ускорив рост. Так, нефть марки Brent дорожает на 5,5 процента, превысив отметку в 114 долларов за баррель.
С начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля в конце февраля иранская армия наносила ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник там сообщили о предупредительных выстрелах в сторону кораблей флота США, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. Перед этим военные предупреждали, что будут расценивать это как нарушение перемирия.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Иран предостерег ОАЭ от неразумных шагов
Вчера, 22:49
Вашингтон заявление Тегерана опровергает. Ранее сегодня там утверждали, что пролив пересекли два торговых судна под флагом Соединенных Штатов. А накануне Дональд Трамп объявил о начале операции "Свобода", поскольку страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные суда.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
В Иране опровергли слова Трампа о затопленных катерах
Вчера, 19:56
 
ОАЭИранОрмузский проливВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампВ миреВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала