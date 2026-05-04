Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран возложил ответственность за поджог нефтяной зоны в ОАЭ на США.

Военный источник связал его с попытками Вашингтона создать проход для судов через Ормузский пролив.

В Тегеране заявляли о предупредительных выстрелах в сторону американских кораблей и отрицали планы нападения на нефтяные объекты.

ТЕГЕРАН, 4 мая — РИА Новости. За поджогом нефтяной зоны в Объединенных Арабских Эмиратах стоят американские военные, заявил гостелерадиокомпании IRIB военный источник в Тегеране.

"У Ирана не было плана нападения на нефтяные объекты. Произошедшее стало следствием авантюризма американских военных, которые были направлены на создание прохода для судов через Ормузский пролив . Именно американские военные должны понести ответственность за произошедшее", — сказал он.

Ранее сегодня власти ОАЭ обвинили исламскую республику в атаках на нефтяную зону в Фуджейре, подчеркнув, что оставляют за собой право ответить на нападение. Минобороны страны заявило о перехвате 12 баллистических и трех крылатых ракет, а также четырех беспилотников.

Мировые цены на топливо сразу отреагировали на эти сообщения, ускорив рост. Так, нефть марки Brent дорожает на 5,5 процента, превысив отметку в 114 долларов за баррель.

С начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля в конце февраля иранская армия наносила ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке . Ранее в понедельник там сообщили о предупредительных выстрелах в сторону кораблей флота США , пытавшихся пройти через Ормузский пролив. Перед этим военные предупреждали, что будут расценивать это как нарушение перемирия.

Вашингтон заявление Тегерана опровергает. Ранее сегодня там утверждали, что пролив пересекли два торговых судна под флагом Соединенных Штатов. А накануне Дональд Трамп объявил о начале операции "Свобода", поскольку страны со всего мира якобы попросили США освободить заблокированные суда.

На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.