Рейтинг@Mail.ru
Иранские военные помешали проходу американских кораблей в Ормузский пролив - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 04.05.2026 (обновлено: 13:23 04.05.2026)
Иранские военные помешали проходу американских кораблей в Ормузский пролив

Иранские военные помешали проходу кораблей ВМС США в Ормузский пролив

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив.
  • По заявлению иранской армии, это удалось сделать благодаря решительному и быстрому предупреждению со стороны военно-морских сил Ирана.
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление иранской армии.
"Благодаря решительному и быстрому предупреждению со стороны военно-морских сил Ирана удалось предотвратить вход американо-сионистских вражеских эсминцев в Ормузский пролив", - говорится в сообщении, которое опубликовал вещатель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Трамп назвал новое предложение Ирана неприемлемым
3 мая, 21:29
 
В миреИранОрмузский пролив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала