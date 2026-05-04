Иранские военные помешали проходу американских кораблей в Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Военные Ирана воспрепятствовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив, сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление иранской армии.
"Благодаря решительному и быстрому предупреждению со стороны военно-морских сил Ирана удалось предотвратить вход американо-сионистских вражеских эсминцев в Ормузский пролив", - говорится в сообщении, которое опубликовал вещатель.