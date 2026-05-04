Иран предостерег американскую армию от приближения к Ормузскому проливу - РИА Новости, 04.05.2026
10:20 04.05.2026 (обновлено: 10:26 04.05.2026)
Иран предостерег американскую армию от приближения к Ормузскому проливу

© AP Photo / Fatima Shbair — Суда недалеко от Ормузского пролива
Суда недалеко от Ормузского пролива. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран предостерегает Вашингтон от приближения к Ормузскому проливу, заявил командующий центральным штабом ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.
  • Проход судов через морской путь может осуществляться только в координации с исламской республикой, добавил он.
ТЕГЕРАН, 4 мая - РИА Новости. Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи.
Президент США Дональд Трамп ранее анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром (по времени Ближнего Востока). Как сообщило центральное командование ВС США (CENTCOM), военная поддержка США в рамках этой операции в Ормузском проливе будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных.
"Предупреждаем, что любые иностранные вооруженные силы, в особенности США, нацеленные на то, чтобы приблизиться и войти в Ормуз, будут атакованы вооруженными силами", - приводит слова Абдоллахи агентство Fars.
Он отметил, что иранские военные контролируют Ормузский пролив, проход через который танкерами и коммерческими судами может осуществляться в координации с вооруженными силами Ирана.
