Пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото

Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезия рассматривает возможность создания международного финансового центра на острове Бали.

ДЖАКАРТА, 4 мая - РИА Новости. Индонезия рассматривает остров Бали как безопасную площадку для создания международного финансового центра, рассчитывая привлечь иностранный капитал на фоне роста глобальной геополитической нестабильности, заявил координирующий министр по вопросам экономики Аирлангга Хартарто.

По его данным, правительство уже готовит нормативную базу для создания специальной экономической зоны (СЭЗ) финансового сектора на острове, а ключевой площадкой рассматривается район Kura Kura Bali SEZ.

"Можем предложить Kura Kura Bali в качестве места для финансового центра", - приводит агентство Antara слова Хартарто, сказанные во время рабочей поездки на Бали

Инициатива последовала за заявлением президента Индонезии Прабово Субианто , который ранее на фоне конфликта вокруг Ирана сообщил о планах создать специальный финансовый центр для инвесторов, выводящих активы из более нестабильных регионов.

"Индонезия - одна из стран, которую считают одной из самых безопасных... Мы планируем создать специальный финансовый центр", - заявил Прабово.

Власти рассчитывают, что проект усилит позиции Индонезии как "безопасной гавани для международного капитала", используя репутацию Бали как стабильного глобального направления.

По данным управляющей структуры Bali Turtle Island Development, зона Kura Kura Bali развивает экосистему knowledge district с инновационным центром и международным центром исследований мангровых лесов. В первом квартале 2026 года СЭЗ привлекла 1,62 триллиона рупий (около 93 миллионов долларов) инвестиций и обеспечила более 2,1 тысячи рабочих мест.

Дополнительным экономическим драйвером острова остается Sanur SEZ, ориентированная на медицинский туризм. В первом квартале она привлекла 5,37 триллиона рупий (порядка 310 миллионов долларов) инвестиций, создала свыше 5,4 тысячи рабочих мест и приняла почти 280 тысяч посетителей.