Минпромторг раскрыл критерии исключения товаров из параллельного импорта - РИА Новости, 04.05.2026
17:25 04.05.2026
Минпромторг раскрыл критерии исключения товаров из параллельного импорта

Стенд Минпромторга России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг раскрыл критерии исключения товаров из перечня параллельного импорта.
  • Основными являются: продолжение производства локализованной в России продукции, продолжение поставок продукции в Россию правообладателем, наличие на территории РФ аналогов продукции в достаточном количестве.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Производство локализованной в России продукции или наличие в стране ее аналогов относятся к основным критериям для исключения товаров из перечня параллельного импорта, рассказали журналистам в Минпромторге РФ.
«
"Основными критериями исключения из перечня "параллельного импорта" являются: продолжение производства локализованной в России продукции и отгрузок продукции в розничные сети с действующих в России производств; продолжение поставок продукции в Россию иностранным правообладателем (патентообладателем, официальным дистрибьютором), которому принадлежит товарный знак, включенный в перечень "параллельного импорта"; наличие на территории Российской Федерации аналогов продукции и их производство в достаточном количестве для покрытия спроса конечных потребителей", - пояснили в ведомстве.
Там добавили, что министерством на постоянной основе проводится анализ перечня параллельного импорта, по итогам которого исключаются отдельные товарные знаки, а также целые группы товаров.
"Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня "параллельного импорта", представлены российскими производителями в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран", - отметили в Минпромторге.
Механизм параллельного импорта был запущен в России в 2022 году на фоне "бегства" с отечественного рынка некоторых иностранных брендов и компаний. В рамках механизма возможен ввоз товаров без разрешения производителя.
