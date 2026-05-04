Рейтинг@Mail.ru
Инфекционист рассказал, как передается хантавирус - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 04.05.2026
Инфекционист рассказал, как передается хантавирус

РИА Новости: заразиться хантавирусом можно только при контакте с грызунами

© РИА Новости / Антон ВергунМыши
Мыши - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Мыши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирус не передается от человека к человеку, заявил профессор Никифоров.
  • Заразиться им можно при контакте с мышевидными грызунами или их испражнениями, добавил он.
  • Инфекционист предупредил о рисках заражения хантавирусом во время уборки дач после зимы.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хантавирус не передается от человека к человеку, заразиться им можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщения о ситуацию на контроле.
Лайнер MV Hondius - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
На круизном судне в Атлантике произошла вспышка хантавируса, есть погибшие
3 мая, 22:36
«
"Заражение хантавирусом происходит от мышевидных грызунов, от человека к человеку заразиться нельзя. При этом летальность довольно высокая", - сказал он.
Эксперт уточнил, что, вероятно, люди на круизном лайнере заразились где-то на суше, когда контактировали с выделениями мышевидных грызунов, в которых содержится вирус. При этом в России хантавирусная инфекция широко распространена в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Он также предупредил о рисках заражения хантавирусом во время уборки дач после зимы, а также на природе, особенно в текущий период.
"Подозрение на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), которую вызывает хантавирус - это показание к обязательной госпитализации. Заболевание может закончиться легко и быстро, но бывают и случаи токсико-инфекционного шока, либо острой почечной недостаточности. К счастью, геморрагическая лихорадка бывает у человека один раз в жизни, повторных случаев не зафиксировано", - отметил Никифоров.
Ранее Роспотребнадзор сообщал РИА Новости о том, что россияне в весенний период с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
ВОЗ предприняла срочные действия из-за хантавируса на лайнере
Вчера, 13:14
 
Здоровье - ОбществоАргентинаКабо-ВердеРоссияВладимир НикифоровФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала