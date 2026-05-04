Инфекционист рассказал, как передается хантавирус

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Хантавирус не передается от человека к человеку, заявил профессор Никифоров.
- Заразиться им можно при контакте с мышевидными грызунами или их испражнениями, добавил он.
- Инфекционист предупредил о рисках заражения хантавирусом во время уборки дач после зимы.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хантавирус не передается от человека к человеку, заразиться им можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.
Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщения о ситуацию на контроле.
"Заражение хантавирусом происходит от мышевидных грызунов, от человека к человеку заразиться нельзя. При этом летальность довольно высокая", - сказал он.
Эксперт уточнил, что, вероятно, люди на круизном лайнере заразились где-то на суше, когда контактировали с выделениями мышевидных грызунов, в которых содержится вирус. При этом в России хантавирусная инфекция широко распространена в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Он также предупредил о рисках заражения хантавирусом во время уборки дач после зимы, а также на природе, особенно в текущий период.
"Подозрение на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), которую вызывает хантавирус - это показание к обязательной госпитализации. Заболевание может закончиться легко и быстро, но бывают и случаи токсико-инфекционного шока, либо острой почечной недостаточности. К счастью, геморрагическая лихорадка бывает у человека один раз в жизни, повторных случаев не зафиксировано", - отметил Никифоров.
Ранее Роспотребнадзор сообщал РИА Новости о том, что россияне в весенний период с наступлением дачного сезона рискуют столкнуться с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиками которой являются грызуны.