Инфекционист рассказал, как передается хантавирус

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Хантавирус не передается от человека к человеку, заразиться им можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.

Кабо-Верде. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины Роспотребнадзор , в свою очередь, заявил, что держит сообщения о ситуацию на контроле.

« "Заражение хантавирусом происходит от мышевидных грызунов, от человека к человеку заразиться нельзя. При этом летальность довольно высокая", - сказал он.

Эксперт уточнил, что, вероятно, люди на круизном лайнере заразились где-то на суше, когда контактировали с выделениями мышевидных грызунов, в которых содержится вирус. При этом в России хантавирусная инфекция широко распространена в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Он также предупредил о рисках заражения хантавирусом во время уборки дач после зимы, а также на природе, особенно в текущий период.

"Подозрение на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС), которую вызывает хантавирус - это показание к обязательной госпитализации. Заболевание может закончиться легко и быстро, но бывают и случаи токсико-инфекционного шока, либо острой почечной недостаточности. К счастью, геморрагическая лихорадка бывает у человека один раз в жизни, повторных случаев не зафиксировано", - отметил Никифоров