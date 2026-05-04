В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Александр Демин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены владельца квартиры в ЕГРН.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину есть в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, в настоящее время граждане после продажи квартиры или иного перехода права собственности на жилое помещение нередко сталкиваются с ситуацией, при которой сведения о плательщике за ЖКУ в расчетных системах управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов и расчетных центров своевременно не обновляются.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения беззаявительного порядка обновления сведений о плательщике жилищно-коммунальных услуг после регистрации перехода права собственности на жилое помещение в ЕГРН", - сказано в обращении.

Инициативой предусматривается автоматическое направление сведений о смене правообладателя из ЕГРН в ГИС ЖКХ либо иную установленную информационную систему с последующей передачей необходимых данных соответствующим организациям.

Также предлагается уведомлять прежнего и нового собственника о внесении изменений в сведения о плательщике через ГИС ЖКХ, портал "Госуслуги" либо иной установленный канал.

Уточняется, что в случае ошибки, спора о праве, судебного запрета, ареста, особенностей долевой собственности или иных нестандартных обстоятельств предлагается сохранять порядок ручной корректировки сведений на основании документов и обращений заинтересованных лиц.

Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит снизить количество ошибочных начислений, обращений граждан, претензионных споров и судебных дел, связанных с выставлением платежных документов прежним собственникам.