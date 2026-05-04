В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ - РИА Новости, 04.05.2026
15:40 04.05.2026
В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ

"Новые люди" предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ

Платежные квитанции. Архивное фото
  • Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены владельца квартиры в ЕГРН.
  • Инициатива предусматривает автоматическое направление сведений о смене правообладателя из ЕГРН в ГИС ЖКХ или другую информационную систему.
  • Реализация инициативы позволит снизить количество ошибочных начислений и споров.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Александр Демин и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены владельца квартиры в ЕГРН.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя Иреку Файзуллину есть в распоряжении РИА Новости.
По словам депутатов, в настоящее время граждане после продажи квартиры или иного перехода права собственности на жилое помещение нередко сталкиваются с ситуацией, при которой сведения о плательщике за ЖКУ в расчетных системах управляющих организаций, ресурсоснабжающих организаций, региональных операторов и расчетных центров своевременно не обновляются.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения беззаявительного порядка обновления сведений о плательщике жилищно-коммунальных услуг после регистрации перехода права собственности на жилое помещение в ЕГРН", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается автоматическое направление сведений о смене правообладателя из ЕГРН в ГИС ЖКХ либо иную установленную информационную систему с последующей передачей необходимых данных соответствующим организациям.
Также предлагается уведомлять прежнего и нового собственника о внесении изменений в сведения о плательщике через ГИС ЖКХ, портал "Госуслуги" либо иной установленный канал.
Уточняется, что в случае ошибки, спора о праве, судебного запрета, ареста, особенностей долевой собственности или иных нестандартных обстоятельств предлагается сохранять порядок ручной корректировки сведений на основании документов и обращений заинтересованных лиц.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит снизить количество ошибочных начислений, обращений граждан, претензионных споров и судебных дел, связанных с выставлением платежных документов прежним собственникам.
Кроме того, по словам депутатов, мера позволит повысить актуальность расчетных данных в сфере ЖКХ, упростить процедуру смены плательщика после перехода права собственности, снизить административную нагрузку на граждан и организации, а также обеспечить более точное распределение обязательств между прежним и новым собственником жилого помещения.
