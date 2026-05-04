09:00 04.05.2026 (обновлено: 10:20 04.05.2026)
В ГД внесли проект о повышении пошлины за прием в гражданство

Российский паспорт. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины за прием в российское гражданство до 50 тысяч рублей.
  • Оно также предложило сделать бесплатным его получение для уроженцев СССР, участников госпрограммы по возвращению соотечественников и иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в период СВО.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины за получение российского гражданства.
"За прием <...> и выход из гражданства — 50 тысяч рублей", — говорится в сопроводительных документах.
Другие инициативы предусматривают увеличение госпошлины для иностранцев и лиц без гражданства за:
  • выдачу и замену вида на жительство — до 30 и шести тысяч рублей соответственно;
  • разрешение на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, — до пяти тысяч.
Кроме того, правительство предложило сделать бесплатным получение гражданства для уроженцев СССР и участников госпрограммы по переселению в Россию соотечественников и их родственников.
Это также коснется иностранцев и апатридов, заключивших контракт о прохождении службы в период СВО, и членов их семей в случае гибели этих бойцов.
