В ГД внесли проект о повышении пошлины за прием в гражданство

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины за прием в российское гражданство до 50 тысяч рублей.

Оно также предложило сделать бесплатным его получение для уроженцев СССР, участников госпрограммы по возвращению соотечественников и иностранцев, заключивших контракт о прохождении службы в период СВО.

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлины за получение российского гражданства.

"За прием <...> и выход из гражданства — 50 тысяч рублей", — говорится в сопроводительных документах.

Другие инициативы предусматривают увеличение госпошлины для иностранцев и лиц без гражданства за:

выдачу и замену вида на жительство — до 30 и шести тысяч рублей соответственно;

разрешение на временное проживание из-за утраты документа, удостоверяющего личность, — до пяти тысяч.

Кроме того, правительство предложило сделать бесплатным получение гражданства для уроженцев СССР и участников госпрограммы по переселению в Россию соотечественников и их родственников.