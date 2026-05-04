04:08 04.05.2026
В ГД предложили передать регионам часть акцизов на сигареты

Миронов предложил передать регионам часть акцизов на сигареты и сладкие напитки

Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет и сахаросодержащих напитков.
Поправки в Бюджетный кодекс будут внесены на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается установить новую систему распределения: табачных акцизов в бюджетную систему Российской Федерации, согласно которой 90% направляются в федеральный бюджет, 10% распределяются в бюджеты субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что проектом предлагается установить новую систему распределения акцизов на табак и сахаросодержащие напитки: 90% акцизов на сигареты направлять в федеральный бюджет, 10% оставлять регионам, и 83% акцизов на сахаросодержащие напитки - в федеральный бюджет, а 17% - регионам.
"Сейчас все акцизы по данным товарным группам полностью зачисляются в федеральный бюджет", - отметил он.
Лидер партии пояснил, что сегодня налоговая политика устроена таким образом, что федеральный бюджет забирает у регионов основные доходы, а потом Минфин РФ по своему усмотрению возвращает территориям часть средств.
"Получив часть акцизов с сигарет и сладких напитков, у регионов появятся десятки миллиардов рублей дополнительных доходов. Они смогут увеличить горизонт планирования бюджетных расходов", - считает Миронов.
