Глава администрации Евпатории покинет свой пост
20:14 04.05.2026
Глава администрации Евпатории покинет свой пост

Глава администрации Евпатории Юрьев покинет свой пост

© Фото : пресс-служба администрации Евпатории
Александр Юрьев
Александр Юрьев
© Фото : пресс-служба администрации Евпатории
Александр Юрьев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава администрации города-курорта Евпатории Юрьев покидает свой пост.
  • Решение о сложении полномочий связано с состоянием здоровья после перенесенной операции.
  • Юрьев продолжит работать на благо республики, но не будет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава администрации города-курорта Евпатории Александр Юрьев покидает свой пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Провел рабочую встречу с главой администрации города Евпатории Александром Юрьевичем Юрьевым. Состояние здоровья после перенесенной операции не позволяет ему продолжить трудиться на ответственном посту", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в связи с этим Юрьев принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее время.
"Благодарю Александра Юрьевича за работу – многое удалось сделать для развития города-курорта, для решения насущных проблем жителей. Он остается в нашей команде, продолжит работать на благо республики", - подчеркнул Аксенов.
Юрьев был назначен на пост главы администрации Евпатории в апреле 2024 года.
