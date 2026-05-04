Глава администрации Евпатории покинет свой пост

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Глава администрации города-курорта Евпатории Александр Юрьев покидает свой пост, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в связи с этим Юрьев принял решение не участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации муниципального образования, который состоится в ближайшее время.
"Благодарю Александра Юрьевича за работу – многое удалось сделать для развития города-курорта, для решения насущных проблем жителей. Он остается в нашей команде, продолжит работать на благо республики", - подчеркнул Аксенов.
Юрьев был назначен на пост главы администрации Евпатории в апреле 2024 года.
