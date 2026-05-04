Пушилин заявил об усилении украинских атак на Горловку

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ВСУ усилили атаки на гражданское население Горловки Донецкой Народной Республики после ухудшения ситуации для них на фронте, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается Горловки, к сожалению, это населенный пункт, который сейчас продолжает оставаться ещё под обстрелами противниками... Здесь мы видим, что противник, как только ситуация обостряется и ухудшается для него на линии фронта, мы видим сразу такие действия по отношению к гражданскому населению", - сказал Пушилин ИС "Вести".
22 июня 2022, 17:18