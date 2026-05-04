Глава МВД Саксонии назвал ЧП в Лейпциге актом массового нападения - РИА Новости, 04.05.2026
21:32 04.05.2026
Глава МВД Саксонии Шустер назвал ЧП в Лейпциге актом массового нападения

© Фото : соцсетиСотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль наехал на группу людей
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МВД Саксонии Шустер назвал наезд автомобиля на группу людей в Лейпциге актом массового нападения.
  • Задержанный, по его словам, имеет психические отклонения.
  • В результате инцидента два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы, всего среди пострадавших 20 человек.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел федеральной земли Саксония Армин Шустер назвал наезд на автомобиле на группу людей в Лейпциге актом массового нападения.
"Совершен ужасный акт массового нападения", - заявил Шустер, чьи слова приводит газета Leipziger Volkszeitung.
Он также подтвердил предварительную информацию о том, что задержанный, судя по всему, имеет психические отклонения.
"На данный момент, с высокой степенью вероятности, мы имеем дело с безумцем", - сказал Шустер.
Как пишет издание, совершивший наезд был задержан сотрудниками правоохранительных органов в автомобиле. Им оказался 33-летний гражданин Германии. В настоящее время он находится под стражей.
Представители местных властей ранее сообщили, что в ходе инцидента два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы. Среди пострадавших насчитывается 20 человек.
