Глава МВД Саксонии назвал ЧП в Лейпциге актом массового нападения

© Фото : соцсети Сотрудники полиции Германии в Лейпциге, где автомобиль наехал на группу людей

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МВД Саксонии Шустер назвал наезд автомобиля на группу людей в Лейпциге актом массового нападения.

Задержанный, по его словам, имеет психические отклонения.

В результате инцидента два человека погибли и еще двое получили тяжелые травмы, всего среди пострадавших 20 человек.

БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Министр внутренних дел федеральной земли Саксония Армин Шустер назвал наезд на автомобиле на группу людей в Лейпциге актом массового нападения.

"Совершен ужасный акт массового нападения", - заявил Шустер, чьи слова приводит газета Leipziger Volkszeitung

Он также подтвердил предварительную информацию о том, что задержанный, судя по всему, имеет психические отклонения.

"На данный момент, с высокой степенью вероятности, мы имеем дело с безумцем", - сказал Шустер.

Как пишет издание, совершивший наезд был задержан сотрудниками правоохранительных органов в автомобиле. Им оказался 33-летний гражданин Германии . В настоящее время он находится под стражей.