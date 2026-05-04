15:29 04.05.2026
Покупка газа у Норвегии очень дорого обойдется Украине, считает эксперт

Эксперт Юшков: покупка газа у Норвегии очень дорого обойдется Украине

Трубопровод Baltic Pipe
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Покупка Украиной природного газа у Норвегии окажется крайне дорогим проектом для Киева, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
  • Транспортные издержки, включая прием энергоносителя на регазификационный терминал и его дальнейшую прокачку, повысят цену газа для Украины.
  • Стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше, даже если речь идет об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Покупка Украиной природного газа у Норвегии окажется крайне дорогим проектом для Киева, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Эксперт рассказал, что Украина может получить СПГ из Норвегии доставкой судами до терминала в одном из европейских городов, а затем будет прокачиваться на украинскую территорию.
"Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод "голубого топлива" из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу", - сказал деловой газете ВЗГЛЯД Юшков, комментируя возможную помощь Норвегии с поставками газа Украине.
Эксперт также отметил, что Украина может воспользоваться практикой, когда газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.
"При этом стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто "голубое топливо" действительно транспортировали из Норвегии на Украину", - заключил эксперт.
