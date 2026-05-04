Покупка газа у Норвегии очень дорого обойдется Украине, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Покупка Украиной природного газа у Норвегии окажется крайне дорогим проектом для Киева, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
- Транспортные издержки, включая прием энергоносителя на регазификационный терминал и его дальнейшую прокачку, повысят цену газа для Украины.
- Стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше, даже если речь идет об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Покупка Украиной природного газа у Норвегии окажется крайне дорогим проектом для Киева, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод "голубого топлива" из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу", - сказал деловой газете ВЗГЛЯД Юшков, комментируя возможную помощь Норвегии с поставками газа Украине.
Эксперт также отметил, что Украина может воспользоваться практикой, когда газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами.
"При этом стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто "голубое топливо" действительно транспортировали из Норвегии на Украину", - заключил эксперт.