Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала арсеналы, конфискованные у подпольных оружейников - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 04.05.2026 (обновлено: 11:37 04.05.2026)
ФСБ показала арсеналы, конфискованные у подпольных оружейников

ФСБ показала арсеналы, конфискованные у подпольных оружейников за два месяца

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ опубликовала кадры с огнестрельным оружием, конфискованным у россиян за два месяца.
  • В феврале и марте сотрудники пресекли деятельность 41 подпольной мастерской и задержали 150 нелегальных оружейников.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал кадры с огнестрельным оружием, конфискованным у россиян за два месяца.
На видео попали единицы стрелкового оружия (пистолеты, автоматы, винтовки) и большое количество патронов различного калибра, а также гранаты, мины и тротиловые шашки.
Кроме того, на видео присутствуют кадры задержания, оперативники скручивают и укладывают подозреваемых на пол в помещениях и на улице.
По данным ФСБ, в феврале-марте в 41 субъекте РФ из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия, 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ и свыше 31 тысячи патронов. Прекращена деятельность 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержаны 150 нелегальных оружейников.
Силовики пресекли деятельность 86 подпольных оружейников - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
ФСБ пресекла деятельность 86 подпольных оружейников за два месяца
16 февраля, 10:37
 
РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала