ФСБ показала арсеналы, конфискованные у подпольных оружейников

В феврале и марте сотрудники пресекли деятельность 41 подпольной мастерской и задержали 150 нелегальных оружейников.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал кадры с огнестрельным оружием, конфискованным у россиян за два месяца.

На видео попали единицы стрелкового оружия (пистолеты, автоматы, винтовки) и большое количество патронов различного калибра, а также гранаты, мины и тротиловые шашки.

Кроме того, на видео присутствуют кадры задержания, оперативники скручивают и укладывают подозреваемых на пол в помещениях и на улице.