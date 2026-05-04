ФСБ показала арсеналы, конфискованные у подпольных оружейников

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. ЦОС ФСБ опубликовал кадры с огнестрельным оружием, конфискованным у россиян за два месяца.
На видео попали единицы стрелкового оружия (пистолеты, автоматы, винтовки) и большое количество патронов различного калибра, а также гранаты, мины и тротиловые шашки.
Кроме того, на видео присутствуют кадры задержания, оперативники скручивают и укладывают подозреваемых на пол в помещениях и на улице.
По данным ФСБ, в феврале-марте в 41 субъекте РФ из незаконного оборота изъято 364 единицы огнестрельного оружия, 185 гранат, более 36 кг взрывчатых веществ и свыше 31 тысячи патронов. Прекращена деятельность 41 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Задержаны 150 нелегальных оружейников.
