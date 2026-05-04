17:29 04.05.2026
Форум для предпринимателей состоится в Красноярском крае

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. VI Региональный форум "Мой бизнес. Дни предпринимательства – 2026" пройдет в Красноярском крае с 18 по 29 мая, сообщает пресс-служба правительства региона.
Событие объединит предпринимателей, представителей власти, инвесторов и инноваторов Сибири для совместного поиска механизмов устойчивого экономического роста региона.
Участников ждут мастер-классы по переговорам и управлению, хакатон по производительности труда, церемония награждения лучших предпринимателей, круглые столы и встречи с экспертами. На форуме будут работать фотолокации, доска контактов для поиска партнеров, стенды предпринимателей и партнеров форума. Состоится также пленарное заседание "Сибирь как точка роста: стратегические приоритеты бизнеса в новой экономической реальности", где выступят ведущие эксперты и представители органов власти.
Основной день форума состоится 26 мая в национальном центре "Россия" в Красноярском крае. Деловая программа пройдет на площадках регионального центра "Мой бизнес", Сибирского института развития креативных индустрий и других институтов поддержки развития бизнеса.
Руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Роман Мартынов подчеркнул, что форум является возможностью для развития бизнеса, обмена опытом и построения прочных деловых связей. Участники смогут не только узнать о трендах и мерах поддержки, но и напрямую повлиять на развитие деловой среды региона.
Участие в форуме бесплатное благодаря национальным проектам "Эффективная и конкурентная экономика" и "Международная кооперация и экспорт".
 
