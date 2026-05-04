Рейтинг@Mail.ru
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после встречи с Зеленским - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 04.05.2026
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после встречи с Зеленским

Фицо усомнился в необходимости посещать Киев ради встречи с Зеленским

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceРоберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване
Роберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Роберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после переговоров с Владимиром Зеленским в Ереване усомнился в необходимости ехать в Киев, его слова передает издание Dennik N.
"Мне показалось, что президент Зеленский достаточно гибок. Поэтому мы постараемся организовать встречу в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", — сказал он.
Владимир Зеленский в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Зеленский сделал дерзкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 15:28
Словацкий премьер 2 мая сообщил, что в телефонном разговоре договорился с главой киевского режима нанести взаимные визиты в столицы обеих стран.
В офисе Зеленского 27 февраля сообщили, что он в телефонном разговоре пригласил Фицо на Украину для обсуждения имеющихся вопросов. Словацкий премьер тогда приглашение не принял, а в апреле вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар сообщил РИА Новости, что существует риск покушения на Фицо в случае его поездки в Киев.
Киев с момента вступления в свои должности не посещали ни словацкий премьер, ни президент республики Петер Пеллегрини.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Фицо призвал ЕС начать диалог с Россией, а не расспрашивать его в туалете
Вчера, 17:05
 
В миреКиевСловакияЕреванРоберт ФицоВладимир ЗеленскийТибор ГашпарУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала