БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.
"Это мой моральный долг", - сказал Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества, его заявление транслировалось на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.
Он заявил, что 9 мая в Москве планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от имени словаков поблагодарить за освобождение от фашизма. По словам Фицо, у него также запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным, в военном параде словацкий премьер участвовать не будет.