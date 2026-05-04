БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.