Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 04.05.2026
Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы

Роберт Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы

© AP Photo / Virginia MayoПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы.
  • Он планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение Словакии от фашизма.
  • У Фицо также запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным.
БРАТИСЛАВА, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает моральным долгом посетить Москву на День Победы и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак благодарности за освобождение страны от фашизма.
"Это мой моральный долг", - сказал Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества, его заявление транслировалось на YouTube-канале словацкого правительства в понедельник.
Он заявил, что 9 мая в Москве планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы от имени словаков поблагодарить за освобождение от фашизма. По словам Фицо, у него также запланирована короткая встреча с президентом России Владимиром Путиным, в военном параде словацкий премьер участвовать не будет.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Словакия не будет поддерживать военные кредиты для Украины, заявил Фицо
Вчера, 15:02
 
В миреМоскваСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала