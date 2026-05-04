15:23 04.05.2026 (обновлено: 16:28 04.05.2026)
Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фицо заявил, что не видит причин для восстановления аварийных поставок электричества на Украину.
  • Когда Киев перекрыл транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась заработка в 500 миллионов евро в год, напомнил он.
БРАТИСЛАВА, 4 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину.
"В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии", — сказал он на полях встречи Европейского политического сообщества.
После того как Киев остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из источников заработка, который приносил ей 500 миллионов евро ежегодно, напомнил политик.
Конфликт между Словакией и Венгрией с одной стороны и Украиной — с другой обострился в конце января, когда последняя перекрыла перекачку нефти через трубопровод "Дружба". Киевский режим ссылался на повреждения объекта из-за "российских атак".
Будапешт в ответ заблокировал очередной пакет санкций Евросоюза против Москвы и кредит Киеву на 90 миллиардов евро, а также объявил о приостановке экспорта дизельного топлива. Тогда же Братислава прекратила аварийный переток электроэнергии.
В апреле страны ЕС с двухмесячной задержкой смогли утвердить заем Украине, после чего Владимир Зеленский заявил, что "трубопровод починили".
