В России в апреле выросла выручка в фитнес-отрасли

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В России объем выручки в фитнес-отрасли увеличился на 17% в апреле, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
"В апреле 2026 года по отношению к марту продажи клубных карт снизились на 5,7%, реализация дополнительных услуг — на 2,6%, посещаемость и загруженность клубов — на 3,8%... Однако прирост совокупного объема выручки отрасли к апрелю прошлого года составил 16,55%, или 2,73 миллиарда рублей", - сказала Силина информационному порталу NEWS.ru.