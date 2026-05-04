Фадееву передали награду от Путина, которую он не получил из-за болезни

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Фадеев спустя три года получил награду от президента России.
- Церемонию награждения он не мог посетить из-за агорафобии.
- Фадеев поблагодарил администрацию президента за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что спустя три года получил награду от президента РФ Владимира Путина, отметив, что торжественную церемонию награждения он не мог посетить из-за своей болезни - агорафобии.
В конце 2022 года Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
«
"Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна - моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог", - написал он в своем Telegram-канале.
Фадеев поблагодарил администрацию президента РФ за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения.
Франц поблагодарил Путина за возможность находиться в России
4 ноября 2025, 18:47