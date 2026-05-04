21:12 04.05.2026
Фадееву передали награду от Путина, которую он не получил из-за болезни

© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Композитор и продюсер Максим Фадеев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Фадеев спустя три года получил награду от президента России.
  • Церемонию награждения он не мог посетить из-за агорафобии.
  • Фадеев поблагодарил администрацию президента за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Музыкальный продюсер Максим Фадеев сообщил, что спустя три года получил награду от президента РФ Владимира Путина, отметив, что торжественную церемонию награждения он не мог посетить из-за своей болезни - агорафобии.
В конце 2022 года Путин подписал указ о присвоении композитору и музыкальному продюсеру Максиму Фадееву почетного звания "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".
"Три года я не мог приехать на торжественную церемонию. Причина известна - моя агорафобия. Надеялся ее победить, но пока не смог", - написал он в своем Telegram-канале.

Фадеев поблагодарил администрацию президента РФ за то, что ему пошли навстречу и передали награду без публичного вручения.
