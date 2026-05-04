СМИ: ЕС может потерять конкурентоспособность из-за либеральной экономики

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Европа рискует потерять конкурентоспособность, продолжая придерживаться либеральной экономической модели, которая больше не соответствует глобальной реальности, приводит газета Европа рискует потерять конкурентоспособность, продолжая придерживаться либеральной экономической модели, которая больше не соответствует глобальной реальности, приводит газета Financial Times мнение главы Центрального банка Бельгии Пьера Вунша.

"По словам главы Центрального банка Бельгии Европа "наивно" верит, что либеральная экономическая модель сможет пережить глобальные изменения, инициированные США и Китаем", - пишет издание.

Глава ЦБ Бельгии заявил, что такие цели, как открытые рынки и ограниченная госпомощь, больше не отражают геополитическую реальность, сформированную политикой США "Америка превыше всего" и моделью государственного вмешательства Китая , говорится в материале.

"Открытость для торговли и строгие правила государственной помощи работали в мире, основанном на правилах. Этот мир ушел в прошлое, и, если вы слишком придерживаетесь мира, которого уже нет, вы просто наивны", - указал он.

Вунш отметил, что сомневается в подходе Европейской комиссии, которая недавно заключила соглашения о свободной торговле с рядом стран. Ранее, по его словам, такая модель была успешной, но Европа отставала в сфере инноваций. Теперь же давление усиливается, особенно в энергоемких отраслях, где Европа сталкивается с высокими издержками, но все еще стремится сохранить производство.

Глава бельгийского ЦБ указал, что Китай активно использует субсидии, а США проводят протекционистскую политику, что разрушает "равные условия игры".

По мнению Вунша, которое приводит издание, ЕС избегает сложных решений, пытаясь одновременно сохранять конкурентоспособность, климатические цели и открытость рынков. Он также предупредил о растущем отставании Европы в технологиях, включая искусственный интеллект и робототехнику, и о риске потери влияния на глобальные стандарты.

Дополнительным фактором давления стали кризисы последних лет, включая пандемию, СВО и войну в Иране , которые ослабили экономический рост и вынудили пересматривать "зеленую" повестку, указал он.