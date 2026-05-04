"Ядерный зонтик" Европы несет стратегическую угрозу России, заявил посол
01:10 04.05.2026 (обновлено: 07:37 04.05.2026)
"Ядерный зонтик" Европы несет стратегическую угрозу России, заявил посол

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
  • Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» несут прямую стратегическую угрозу России.
  • Французский президент Эммануэль Макрон заявил о вступлении Франции в период «продвинутого ядерного сдерживания».
  • В рамках нового подхода Франция увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Любые планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" несут прямую стратегическую угрозу России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
"Любые планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какой будет реакция Москвы на участие Берлина в таких учениях.
