"Ядерный зонтик" Европы несет стратегическую угрозу России, заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» несут прямую стратегическую угрозу России.
- Французский президент Эммануэль Макрон заявил о вступлении Франции в период «продвинутого ядерного сдерживания».
- В рамках нового подхода Франция увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
БЕРЛИН, 4 мая - РИА Новости. Любые планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" несут прямую стратегическую угрозу России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по ядерному сдерживанию.
"Любые планы по укреплению европейского "ядерного зонтика" требуют тщательного учета в российском военно-политическом планировании, поскольку несут для нашей страны прямую угрозу стратегического порядка", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, какой будет реакция Москвы на участие Берлина в таких учениях.