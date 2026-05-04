Сегодня в европейском инфополе наблюдается интересный расклад. Антироссийская пропаганда взяла верхнее до и тянет его в режиме фортиссимо (очень громко). Россия постоянно куда-то "вторгается", кого-то "атакует" и вот-вот нападет на Европу

Конечно, никакого реального содержания за этой лживой риторикой нет. За "атаки" выдается все что угодно. Но тем не менее шуршат клавиатуры, кипят мозги пропагандистов, выдаются на-гора километры текстов, речовок, зажигательных стендапов и лозунгов.

В то же самое время европейские военные тренируют боевое слаживание, переброску контингентов, высадку десанта — и все это у самых границ России. Репетируют ракетные и бомбовые удары, в том числе ядерные, по нашей территории. И все это — без малейшего шума в своих СМИ. Об этом их пропаганда молчит, "словно крови в рот набрав", по меткому выражению Набокова.

Без всякой шумихи вчера начались, например, учения "Янтарный шок — 2026" на северо-востоке Польши . Три с половиной тысячи военных — основную массу составляют поляки и американцы — отрабатывают стрельбы и слаживание в непосредственной близости от наших границ. Используют они при этом не холостые, а боевые патроны.

С удивительной синхронностью в тот же день был прерван железнодорожный транзит в Калининград . В Литве сошел с рельс немецкий состав, после чего российские поезда, связывающие Калининградскую область с большой Россией, оказались остановлены на неопределенный срок. И все это тоже без большого шума в СМИ.

"Янтарный шок" — это лишь небольшая часть гораздо более масштабных учений НАТО "Удар меча — 2026", которые проходят вдоль западной границы России. Практически одновременно свои учения "Северный удар" начали финны — они отрабатывают артиллерийские удары в 70 километрах от нашей границы.

Своих целей организаторы европейских учений давно не скрывают. Немцы и французы, поляки и прибалты, финны и румыны тренируют нападение на Россию. Причем это вовсе не ответ на непрестанные поражения Украины этого года, на самом деле идея войны против нас родилась в Европе еще несколько лет назад.

Прошлой осенью The Wall Street Journal рассказала о секретных планах немецких стратегов по войне с Россией, которые Берлин начал разрабатывать еще в 2022 году. Но, думается, изначальное решение об агрессии европейскими элитами было принято раньше, еще до начала СВО.

Авангардом своей армии там хотели сделать ВСУ и бросить их на Донбасс , чтобы буквально утопить его в крови. А затем уже должны были подключиться европейские контингенты. Россия спасла ДНР ЛНР , начав специальную военную операцию. Новое 22 июня не состоялось. Поломав планы агрессоров, мы вынудили их затормозить. В Европе поняли, что готовиться к полномасштабной агрессии надо всерьез, и начали с экономической войны против нас, под шумок слаживая свою армию.

Сейчас мы видим, как это слаживание вышло на финишную прямую. Вдоль всех наших западных границ скапливаются до зубов вооруженные контингенты в полной боевой готовности. Слаженно работают европейские военные и пропагандисты. Пока первые готовят нападение на Россию, вторые прикрывают их деятельность воплями о "русской угрозе".

Москва многократно повторяла на разных уровнях, что не имеет никакого намерения нападать на Европу. Напротив, мы предлагаем переговоры по выработке системы общей безопасности. На фоне постепенного ухода американцев (вывод пяти тысяч военных США из Германии — лишь первая ласточка) Россия объективно является главным гарантом европейской безопасности.

Но европейцы не хотят переговоров, отказываются от них, а также всеми силами тормозят мир на Украине. В очередной раз об этом напомнил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский : "Призывы с нашей стороны, в том числе к серьезному диалогу по вопросам безопасности, пока не находят понимания".

Это очень логично, если понимать, что войну против нас европейские элиты готовили давно и поставили на нее буквально все — до последних штанов. Конечно, мира они боятся сейчас пуще всего.

Еще они боятся ответственности, поэтому без конца изображают из себя жертву. Конечно, кому же хочется попасть на скамью подсудимых после неизбежного провала агрессии? Но на этот раз агрессору не удастся прикинуться овечкой: в глазах всего мира взбесившаяся Европа будет выглядеть четвертым рейхом, а ответные удары России по "райскому саду" станут законным и справедливым возмездием.