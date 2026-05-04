В Андорре во время визита Макрона задержали мужчину с двумя ружьями - РИА Новости, 04.05.2026
22:40 04.05.2026
В Андорре во время визита Макрона задержали мужчину с двумя ружьями

© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во время визита Макрона в Андорру полиция задержала мужчину с двумя длинноствольными ружьями.
  • Задержанный — 48-летний турист, временно проживавший в городке Энкам, у него обнаружили копии армейских ружей.
  • Полиция Андорры поместила задержанного под стражу до завершения проверок найденных у него образцов оружия.
ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Полиция Андорры в апреле во время визита в эту страну президента Франции Эммануэля Макрона, являющегося соправителем Андорры, задержала мужчину, имевшего при себе два длинноствольных ружья, сообщает в понедельник газета Figaro со ссылкой на полицию княжества.
Визит Макрона в Андорру состоялся 27 и 28 апреля. Президент Франции, являющийся в силу занимаемой должности князем-соправителем Андорры, обычно совершает визит в княжество один раз за президентский срок, напоминает издание.
"Повышенная бдительность (полиции Андорры во время визита Макрона – ред.) позволила обнаружить потенциальную угрозу: утром 27 апреля был задержан 48-летний турист… после сообщения о хранении им огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него два длинноствольных ружья", - говорится в публикации.
По информации газеты, андоррские правоохранители подозревали задержанного в создании угрозы общественной безопасности за счет незаконного хранения огнестрельного оружия. В ходе расследования полицейские Андорры обнаружили, что задержанный имеет несколько судимостей во Франции, некоторые из которых за преступления с применением насилия. Сорокавосьмилетний турист, у которого были обнаружены образцы вооружений, являющиеся "копиями армейских ружей", временно проживал в городке Энкам. Кроме того, он уже находился в княжестве в октябре 2025 года, в дни, на которые визит Макрона в Андорру был запланирован изначально, до переноса на весну 2026 года.
В качестве меры предосторожности задержанный был помещен под стражу "до завершения проведения" со стороны полиции всех необходимых проверок в отношении найденных у него образцов оружия. Правоохранители намерены выяснить в ходе проверок, могут ли стрелять найденные у подозреваемого копии армейских ружей, пишет Figaro.
