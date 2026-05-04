В Андорре во время визита Макрона задержали мужчину с двумя ружьями

"Повышенная бдительность (полиции Андорры во время визита Макрона – ред.) позволила обнаружить потенциальную угрозу: утром 27 апреля был задержан 48-летний турист… после сообщения о хранении им огнестрельного оружия. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него два длинноствольных ружья", - говорится в публикации.

По информации газеты, андоррские правоохранители подозревали задержанного в создании угрозы общественной безопасности за счет незаконного хранения огнестрельного оружия. В ходе расследования полицейские Андорры обнаружили, что задержанный имеет несколько судимостей во Франции, некоторые из которых за преступления с применением насилия. Сорокавосьмилетний турист, у которого были обнаружены образцы вооружений, являющиеся "копиями армейских ружей", временно проживал в городке Энкам. Кроме того, он уже находился в княжестве в октябре 2025 года, в дни, на которые визит Макрона в Андорру был запланирован изначально, до переноса на весну 2026 года.