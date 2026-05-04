Евросоюзу грозит продовольственный кризис, заявили фермеры

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Фермеры Евросоюза заявили, что блоку грозит продовольственный кризис из-за недостаточных мер Брюсселя, говорится в заявлении профсоюза фермеров ЕС, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Там отмечается, что для обеспечения продовольственной безопасности и общей стабильности Евросоюза в агросектор необходимо незамедлительно делать масштабные долгосрочные инвестиции, оказывать краткосрочную поддержку и адаптировать законодательную базу.