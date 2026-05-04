Еврокомиссар предупредил о последствиях зависимости ЕС от оружия из США

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Евросоюз столкнется со структурной проблемой из-за зависимости от импорта вооружений из США на фоне истощения их запасов оружия, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
"У нас есть структурная проблема. До сих пор мы, европейцы, закупали около 40% вооружений у Соединенных Штатов... Теперь, как мы понимаем из сообщений СМИ, американцы очень сильно истощили свои запасы", - сказал он в интервью изданию "Катимерини".
Еврокомиссар добавил, что в течение следующих нескольких лет продукция американской промышленности будет направлена на пополнение этих запасов, а Европе придется искать способы наращивать производство.
Кубилюс отметил, что, несмотря на постоянное финансирование, европейская оборонная промышленность не сможет быстро адаптироваться, так как "финансовый поток увеличивается быстрее, чем оборонная промышленность может увеличить производство".
Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Пентагон предупредил европейских союзников США, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия на фоне того, что Вашингтон "пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном".
