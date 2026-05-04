Еврокомиссар предупредил о последствиях зависимости ЕС от оружия из США - РИА Новости, 04.05.2026
11:14 04.05.2026
Еврокомиссар предупредил о последствиях зависимости ЕС от оружия из США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЕС столкнется со структурной проблемой из-за зависимости от импорта американского оружия, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
  • По его словам, Брюсселю придется искать способы наращивания производства, так как Вашингтон будет пытаться пополнить истощенные запасы.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Евросоюз столкнется со структурной проблемой из-за зависимости от импорта вооружений из США на фоне истощения их запасов оружия, сообщил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.
"У нас есть структурная проблема. До сих пор мы, европейцы, закупали около 40% вооружений у Соединенных Штатов... Теперь, как мы понимаем из сообщений СМИ, американцы очень сильно истощили свои запасы", - сказал он в интервью изданию "Катимерини".
Еврокомиссар добавил, что в течение следующих нескольких лет продукция американской промышленности будет направлена на пополнение этих запасов, а Европе придется искать способы наращивать производство.
Кубилюс отметил, что, несмотря на постоянное финансирование, европейская оборонная промышленность не сможет быстро адаптироваться, так как "финансовый поток увеличивается быстрее, чем оборонная промышленность может увеличить производство".
Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Пентагон предупредил европейских союзников США, включая Великобританию, Польшу, Литву и Эстонию, о возможных длительных задержках поставок американского оружия на фоне того, что Вашингтон "пытается пополнить запасы, истощенные в результате войны с Ираном".
