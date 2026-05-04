В Энергодаре ввели веерный график подачи электроэнергии
15:01 04.05.2026
В Энергодаре ввели веерный график подачи электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Веерный график подачи электроэнергии введен в городе Энергодаре Запорожской области, который оставался без устойчивого электроснабжения в течение трех суток, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Ситуация в Энергодаре остается сложной: город был обесточен в течение трех суток. С вчерашнего дня введен веерный график подачи электроэнергии по микрорайонам", - сказала Яшина.
Глава Энергодара Максим Пухов 1 мая сообщал, что ВСУ практически ежедневно наносят удары по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, которые приводят к нарушению работы коммунальной инфраструктуры.
