Турчин и Мишустин обсудили реализацию совместных проектов

15:57 04.05.2026
Турчин и Мишустин обсудили реализацию совместных экономических проектов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин. Архивное фото
  • Турчин и Мишустин провели телефонный разговор.
  • Главы правительств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества.
  • Они условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили ход реализации совместных крупных экономических проектов, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.
"Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
Также Турчин и Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов в Белоруссии и России.
