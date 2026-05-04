Турчин и Мишустин обсудили реализацию совместных проектов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Турчин и Мишустин провели телефонный разговор.
- Главы правительств обсудили актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества.
- Они условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
МИНСК, 4 мая - РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин и председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили ход реализации совместных крупных экономических проектов, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.
"Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы правительств рассмотрели актуальные вопросы белорусско-российского торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и условились об активизации интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.
Также Турчин и Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов в Белоруссии и России.