С начала года в Московской области родились 400 детей в результате ЭКО

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. С начала года в Московской области родились 400 детей в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Эту процедуру могут пройти пары, у которых не получается забеременеть естественным путем. Также им доступен криоперенос — метод, при котором используют эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные при специальной температуре. Процедуры делают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Для этого нужно получить квоту, обратившись в женскую консультацию.

"Благодаря современным технологиям пары, которые давно мечтают о ребенке и у которых не получалось забеременеть самостоятельно, могут стать родителями. С начала года в Подмосковье с помощью ЭКО родилось 400 детей", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Инструкция по ЭКО и список необходимых документов есть на сайте регионального Минздрава в разделе "Информация". Процедуры проводят в рамках национального проекта "Семья".