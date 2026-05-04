С начала года в Московской области родились 400 детей в результате ЭКО
12:42 04.05.2026
С начала года в Московской области родились 400 детей в результате ЭКО

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. С начала года в Московской области родились 400 детей в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Эту процедуру могут пройти пары, у которых не получается забеременеть естественным путем. Также им доступен криоперенос — метод, при котором используют эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные при специальной температуре. Процедуры делают бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Для этого нужно получить квоту, обратившись в женскую консультацию.
"Благодаря современным технологиям пары, которые давно мечтают о ребенке и у которых не получалось забеременеть самостоятельно, могут стать родителями. С начала года в Подмосковье с помощью ЭКО родилось 400 детей", — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Инструкция по ЭКО и список необходимых документов есть на сайте регионального Минздрава в разделе "Информация". Процедуры проводят в рамках национального проекта "Семья".
Подробнее о системе родовспоможения в Подмосковье можно узнать на портале "Стань мамой в Подмосковье".
 
