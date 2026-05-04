Ефимов: путепровод необычной формы построят в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Путепровод необычной формы возведут на севере Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он уточнил, что путепровод длиной 450 метров, соединяющий улицы 8 Марта и Приорова, возведут с изгибом в месте пересечения с путями МЦД-2.

"Он будет пересекать протяженный прямолинейный участок железной дороги. Этим обусловлена его нестандартная конструкция – путепровод запроектирован волнистой формы. Такое решение позволит беспрепятственно интегрировать новую дорогу на участке с плотной застройкой и развитой железнодорожной инфраструктурой", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Сейчас, как указывается в сообщении, на объекте задействовано несколько буровых установок, идут работы по устройству свай подпорных стен и опор сооружения.