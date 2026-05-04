"Россия сегодня" повысила эффективность работы с ИИ-инфраструктурой YADRO - РИА Новости, 04.05.2026
10:00 04.05.2026

"Россия сегодня" повысила эффективность работы с ИИ-инфраструктурой YADRO

МОСКВА, 04 мая — РИА Новости. Международное информационное агентство "Россия сегодня" развернуло локальную вычислительную инфраструктуру на базе серверов YADRO G4208P G3 для развития сервисов искусственного интеллекта в редакции. Система работает внутри собственного ИТ-контура агентства. Это позволяет использовать ИИ-инструменты без передачи чувствительных данных во внешние сервисы.
На новой инфраструктуре развернуты сервисы для автоматической транскрибации и мультиязычной обработки аудио и видео, подготовки субтитров и поиску по фотобанку из более чем 3,5 млн снимков. Также работает языковая модель, обученная на массиве материалов РИА Новости. Она позволяет создавать новые тексты без участия журналистов.
"Сегодня медиа развиваются в условиях стремительно растущих объемов информации, форматов и каналов коммуникации. В такой среде ИИ становится инструментом повышения эффективности редакции: он помогает командам ускорять работу с большими массивами данных и сохранять качество материалов при росте производственной нагрузки. В медиагруппе "Россия сегодня" этот подход применяется в ежедневной редакционной работе и помогает масштабировать процессы подготовки контента, опираясь на накопленные данные и экспертизу агентства", — отметил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков.
Технологическим партнером и поставщиком серверной инфраструктуры выступила российская компания YADRO (входит в ИКС Холдинг). Основой инфраструктуры стали серверы YADRO G4208P G3 в конфигурации с восемью GPU-ускорителями, рассчитанные на ресурсоемкие ИИ-нагрузки. Работы начались в марте 2025 года: команды определили приоритетные редакционные сценарии, подобрали конфигурацию оборудования и подготовили рекомендации по развертыванию моделей. В декабре 2025 года серверы были введены в эксплуатацию. "Искусственный интеллект становится для бизнеса не экспериментальной технологией, а рабочим инструментом повышения эффективности. Он помогает автоматизировать рутинные операции, быстрее обрабатывать большие массивы данных и высвобождать время специалистов для задач, где важны экспертиза, критическое мышление и творческий подход. Решение, внедренное медиагруппой "Россия сегодня", показывает зрелый подход к внедрению ИИ в медиа производстве: прикладные сервисы на базе искусственного интеллекта развернуты на ИИ-серверах YADRO внутри собственного ИТ-контура агентства, что позволяет автоматизировать редакционные процессы, сохраняя полный контроль над данными и вычислительной инфраструктурой", — добавил Александр Бакулин, коммерческий директор компании YADRO.
Выбранная архитектура рассчитана на дальнейшее расширение набора сервисов. Такой подход применим в бизнесе работающем с большими массивами чувствительных данных внутри собственного контура: в медиа, финансовом секторе, промышленности, здравоохранении и государственном управлении. В перспективе такие локальные ИИ-контуры могут стать основой для корпоративных ИИ-сервисов нового поколения.
Кейс медиагруппы "Россия сегодня" будет подробно представлен в рамках Форума ЦИПР - 2026, который состоится 18–21 мая в Нижнем Новгороде.
 
