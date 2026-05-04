В Дубае предупредили о ракетной угрозе
16:11 04.05.2026
В Дубае предупредили о ракетной угрозе

Оповещение о потенциальной ракетной угрозе получили жители Дубая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дубае жители получили оповещение о потенциальной ракетной угрозе.
  • Жителям Дубая рекомендовано найти безопасное место в ближайшем защищенном здании и избегать окон, дверей и открытых пространств.
ДУБАЙ, 4 мая - РИА Новости. Оповещение о потенциальной ракетной угрозе получили жители Дубая, передает корреспондент РИА Новости.
"В связи со сложившейся ситуацией и потенциальной угрозой ракетного обстрела, немедленно найдите безопасное место в ближайшем защищенном здании, избегайте окон, дверей и открытых пространств. Ожидайте дальнейших указаний", - говорится в сообщении, которое получили жители Дубая на свои мобильные устройства.
