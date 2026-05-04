У грузовика, попавшего в ДТП на МКАД, был перевес 15 тонн

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Дептранс Москвы сообщил о том, что у грузовика, попавшего в ДТП на МКАД, выявлен перевес 15 тонн.
Ранее столичный департамент здравоохранения сообщал о том, что в понедельник в результате ДТП на 41-м километре МКАД число пострадавших увеличилось до семи человек. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, водитель "Камаза" наехал на стоящие автомобили. В столичном дептрансе рассказали, что причиной ДТП на МКАД в Москве стал отказ тормозной системы у грузовика. Погибших нет.
«
"По предварительным данным, в результате взвешивания грузовика выявлен перевес 15 тонн. Допустимая масса грузового транспортного средства в снаряженном состоянии составляет 25 тонн, взвешивание показало 40 тонн (40840 килограмм)", - говорится в сообщении Telegram-канала дептранса Москвы.
