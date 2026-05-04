Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП на МКАД возросло до семи - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 04.05.2026 (обновлено: 14:43 04.05.2026)
Число пострадавших в ДТП на МКАД возросло до семи

Число пострадавших в ДТП на МКАД возросло до семи, четверо госпитализированы

© Фото : Прокуратура МосквыПоследствия массового ДТП на МКАД
Последствия массового ДТП на МКАД - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© Фото : Прокуратура Москвы
Последствия массового ДТП на МКАД
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до семи человек.
  • Четверых из них доставили в больницы.
  • Среди госпитализированных двое детей.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на МКАД в Москве увеличилось до 7 человек, четверо из них госпитализированы в больницы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ РИА Новости сообщили, что шесть транспортных средств столкнулись на 41-м километре МКАД в Москве в понедельник, пострадал один человек, остальных участников ДТП осматривают медики. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, водитель "Камаза" наехал на стоящие автомобили. В результате ДТП пострадали четыре человека. В столичном дептрансе рассказали, что причиной ДТП на МКАД в Москве стал отказ тормозной системы у грузовика. Погибших нет.
«
"В результате аварии в районе Тёплого Стана пострадали 7 человек: 4 госпитализированы в больницы, состояние не тяжёлое (2 ребёнка в ММКЦ "Коммунарка", взрослые - в ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ №31). В больницах им оказывают медицинскую помощь в полном объёме", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В депздраве отметили, что троим пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Появились новые детали массового ДТП на МКАД
Вчера, 14:15
 
ПроисшествияМоскваМКАДМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Департамент здравоохранения г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала