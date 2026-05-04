Число пострадавших в ДТП на МКАД возросло до семи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в ДТП на МКАД увеличилось до семи человек.
- Четверых из них доставили в больницы.
- Среди госпитализированных двое детей.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП на МКАД в Москве увеличилось до 7 человек, четверо из них госпитализированы в больницы, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ РИА Новости сообщили, что шесть транспортных средств столкнулись на 41-м километре МКАД в Москве в понедельник, пострадал один человек, остальных участников ДТП осматривают медики. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, водитель "Камаза" наехал на стоящие автомобили. В результате ДТП пострадали четыре человека. В столичном дептрансе рассказали, что причиной ДТП на МКАД в Москве стал отказ тормозной системы у грузовика. Погибших нет.
"В результате аварии в районе Тёплого Стана пострадали 7 человек: 4 госпитализированы в больницы, состояние не тяжёлое (2 ребёнка в ММКЦ "Коммунарка", взрослые - в ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ №31). В больницах им оказывают медицинскую помощь в полном объёме", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В депздраве отметили, что троим пострадавшим медики оказали помощь на месте, госпитализация им не потребовалась.
