Появились новые детали массового ДТП на МКАД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 41-м километре МКАД в Москве произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств.
- По предварительным данным, водитель "Камаза" наехал на стоящие автомобили, пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый.
- Повреждения получили 14 машин, погибших в ДТП нет, на месте работают оперативные службы.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Предварительно, погибших в ДТП на МКАД в Москве нет, на месте работают оперативные службы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ РИА Новости сообщили, что шесть транспортных средств столкнулись на 41 километре МКАД в Москве в понедельник, пострадал один человек, остальных участников ДТП осматривают медики. В столичной Госавтоинспекции сообщили, что, по предварительным данным, водитель "Камаза" наехал на стоящие автомобили. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних и один взрослый. Повреждения получили 14 машин.
"Предварительно, погибших в ДТП нет, на месте работают оперативные службы. Просим водителей использовать альтернативные маршруты - через улицы Павла Фитина и Профсоюзная", - говорится в сообщении.
