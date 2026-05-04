В "Что? Где? Когда?" опровергли слухи о лишении Друзя статуса магистра

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Информация о лишении Александра Друзя статуса магистра телеигры "Что? Где? Когда?" не является достоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе игры.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что якобы Друзь может лишиться статуса магистра "Что? Где? Когда?".
"Упомянутая информация об Александре Друзе не является достоверной", - говорится в сообщении.
На официальном сайте Друзя сообщается, что в телепрограмме "Что? Где? Когда?" он впервые появился в 1981 году, с тех пор провел более 100 игр, что является рекордом. Шесть раз награждался "Хрустальной совой", как лучший игрок интеллектуального клуба (1990, 1992, 1995, 2000, 2006, 2012). Обладатель "Бриллиантовой совы" (приза лучшего игрока по результатам 2011 года). В 1995 году был избран первым магистром в истории телеигры.
