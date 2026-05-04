В "Что? Где? Когда?" опровергли слухи о лишении Друзя статуса магистра

18:55 04.05.2026
Телеигра "Что? Где? Когда?" опровергла слухи о лишении Друзя статуса магистра

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Телеигра "Что? Где? Когда?" опровергла слухи о лишении Друзя статуса магистра.
  • Он впервые появился в телепрограмме "Что? Где? Когда?" в 1981 году и провел более 100 игр.
  • Александр Друзь шесть раз награждался "Хрустальной совой" и является обладателем "Бриллиантовой совы".
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Информация о лишении Александра Друзя статуса магистра телеигры "Что? Где? Когда?" не является достоверной, сообщили РИА Новости в пресс-службе игры.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что якобы Друзь может лишиться статуса магистра "Что? Где? Когда?".
"Упомянутая информация об Александре Друзе не является достоверной", - говорится в сообщении.
На официальном сайте Друзя сообщается, что в телепрограмме "Что? Где? Когда?" он впервые появился в 1981 году, с тех пор провел более 100 игр, что является рекордом. Шесть раз награждался "Хрустальной совой", как лучший игрок интеллектуального клуба (1990, 1992, 1995, 2000, 2006, 2012). Обладатель "Бриллиантовой совы" (приза лучшего игрока по результатам 2011 года). В 1995 году был избран первым магистром в истории телеигры.
