Над Курской областью за сутки сбили 129 украинских дронов

КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 129 украинских беспилотников различного типа, 91 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.