Над Курской областью за сутки сбили 129 украинских дронов

КУРСК, 4 мая - РИА Новости. Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбито 129 украинских беспилотников различного типа, 91 раз ВСУ применили артиллерию по отселённым приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 3 мая до 09.00 4 мая сбито 129 вражеских беспилотников различного типа. 91 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что 12 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в деревне Гирьи Беловского района повреждена емкость для хранения зерна. В селе Илек повреждён фасад и остекление домовладения. В селе Макеево Рыльского района повреждён автомобиль. В деревне Успешное повреждён комбайн", - добавил глава региона.