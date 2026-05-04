Бойцы "Севера" сбили около 140 дронов ВСУ за апрель
Специальная военная операция на Украине
 
07:32 04.05.2026
Бойцы "Севера" сбили около 140 дронов ВСУ за апрель

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» в апреле уничтожили около 140 беспилотников ВСУ в Харьковской области.
  • Беспилотники ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности.
  • Для отражения воздушной угрозы применялись дроны-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексы ПВО и мобильные огневые группы.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" в апреле уничтожили около 140 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
По его словам, беспилотники ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности.
"В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 139 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области", - сказал "Карта".
Он отметил, что для отражения воздушной угрозы применялись дроны-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексы ПВО и мобильные огневые группы. Обнаружение целей обеспечивали разведывательные коптеры, операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения, работа велась круглосуточно.
Собеседник агентства добавил, что между расчетами выстроена четкая система связи и координации на базе штатных средств. Современное оборудование позволяет своевременно определять местоположение дрона, расстояние до него и предполагаемый маршрут полета.
