Бойцы "Севера" сбили около 140 дронов ВСУ за апрель

Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки войск «Север» в апреле уничтожили около 140 беспилотников ВСУ в Харьковской области.

Беспилотники ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности.

Для отражения воздушной угрозы применялись дроны-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексы ПВО и мобильные огневые группы.

БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки войск "Север" в апреле уничтожили около 140 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

По его словам, беспилотники ликвидировали как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне безопасности.

"В ходе боевых дежурств расчетов противовоздушной обороны, пунктов воздушного наблюдения и мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в апреле уничтожили более 139 беспилотников самолетного типа ВСУ в Харьковской области", - сказал "Карта".

Он отметил, что для отражения воздушной угрозы применялись дроны-ПВО с осколочно-фугасной боевой частью, комплексы ПВО и мобильные огневые группы. Обнаружение целей обеспечивали разведывательные коптеры, операторы радиолокационных станций и посты воздушного наблюдения, работа велась круглосуточно.