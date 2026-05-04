06:20 04.05.2026 (обновлено: 10:56 04.05.2026)
Коммунальщики устраняют последствия ЧП у дома в Москве, куда попал БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и коммунальных служб районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы
Сотрудники полиции и коммунальных служб районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы
Сотрудники полиции и коммунальных служб районе Мосфильмовской улицы на западе Москвы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве украинский беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, пострадавших нет.
  • Коммунальные службы устраняют последствия ЧП, убирают осколки стекол и части облицовки дома.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Коммунальные службы устраняют последствия ЧП у дома на западе Москвы, куда попал украинский беспилотник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Коммунальщики убирают с проезжей части, газонов и придомовой территории осколки стекол и части облицовки дома, в том числе и с помощью техники.
По словам женщины, которая живет в соседнем корпусе ЖК, оперативные службы приехали быстро.
"Мы только вышли на улицу, а они уже тут", — сказала собеседница агентства.
При этом жильцы пострадавшего дома могли погреться и дождаться окончания работ в автобусах, которые специально отправили на место ЧП.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, минувшей ночью украинский беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице, при этом никто не пострадал. Территорию оцепили, там работали полицейские, спасатели, другие оперативные и городские службы.
