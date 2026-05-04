Коммунальщики устраняют последствия ЧП у дома в Москве, куда попал БПЛА

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Коммунальные службы устраняют последствия ЧП у дома на западе Москвы, куда попал украинский беспилотник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Коммунальщики убирают с проезжей части, газонов и придомовой территории осколки стекол и части облицовки дома, в том числе и с помощью техники.
По словам женщины, которая живет в соседнем корпусе ЖК, оперативные службы приехали быстро.
"Мы только вышли на улицу, а они уже тут", — сказала собеседница агентства.
При этом жильцы пострадавшего дома могли погреться и дождаться окончания работ в автобусах, которые специально отправили на место ЧП.
Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, минувшей ночью украинский беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице, при этом никто не пострадал. Территорию оцепили, там работали полицейские, спасатели, другие оперативные и городские службы.