Правительство сократит долги 21 региона по бюджетным кредитам

"Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.