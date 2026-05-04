Правительство сократит долги 21 региона по бюджетным кредитам

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство сократит долги по бюджетным кредитам 21 региона России на 114 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин подчеркнул, что правительство продолжает поддерживать развитие региональной инфраструктуры и формирование на местах привлекательных условий для бизнеса.
"Одним из наиболее эффективных инструментов в этой работе стало списание двух третей задолженностей по бюджетным кредитам. Сегодня мы такую помощь окажем еще 21 субъекту Российской Федерации. Их долг в общей сложности будет сокращен более чем на 114 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что это коснется Удмуртии, Чувашии, Карелии, Коми, Мордовии, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краев, а также Еврейской автономной области, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Магаданской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Псковской, Самарской, Томской, Ярославской областей и Ненецкого автономного округа.
"Эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на свои территории, на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах, на реализацию мастер-планов городов, другие задачи. Списания позволят высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики жизни наших граждан", - добавил Мишустин.