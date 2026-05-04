В ДНР за прошедшую неделю четыре человека погибли, еще 24 получили ранения

ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Двадцать четыре человека получили ранения и четверо погибли в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Она добавила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ увеличилось до 16 448 человек, в том числе 1051 ребенка.