В ДНР за прошедшую неделю четыре человека погибли, еще 24 получили ранения
14:16 04.05.2026 (обновлено: 14:23 04.05.2026)
В ДНР за прошедшую неделю четыре человека погибли, еще 24 получили ранения

Вид на Петровский район Донецка. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За прошедшую неделю в ДНР погибли четыре человека, еще 24 получили ранения в результате атак ВСУ.
  • Общее количество жителей ДНР, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ, увеличилось до 16 448 человек, в том числе 1051 ребенок.
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Двадцать четыре человека получили ранения и четверо погибли в Донецкой Народной Республике в результате атак ВСУ за прошедшую неделю, сообщила РИА Новости омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"С 27.04 по 03.05 в результате атак ВСУ по территории ДНР ранения разной степени тяжести получили 24 человека и четверо скончалось", - сказала Морозова.
Она добавила, что общее количество жителей, получивших ранения за весь период вооруженной агрессии со стороны ВСУ увеличилось до 16 448 человек, в том числе 1051 ребенка.
Донецкая Народная Республика, Дарья Морозова, Происшествия
 
 
